Как бы Белый дом не пытался продлить конфликт между Москвой и Киевом, Кремлю это невыгодно и СВО он будет стараться завершить как можно быстрее. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщала, что администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, чтобы растянуть на годы или даже десятилетия конфликт на Украине. Автор статьи выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены превратить страну во «второй Афганистан», максимально заморозив конфликт.
При этом подобный корейский сценарий, на самом деле является предпочтительным, а не вынужденным для Белого дома решением.
«Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. Из последнего — США отвернулись от инициатив Китая», — значится в материале.
Все это доказывает, что Вашингтон ведет прокси-войну с Россией, чтобы максимально ее ослабить.
«Откровенно говоря, такие прожекты уже давно существуют в информационном пространстве, их постоянно подписывают все новыми и новыми спикерами. Авторы подобных статей говорят о том, чтобы затянуть конфликт, сделать кровоточащими раны и постоянно держать в напряжении Россию этим конфликтом на Украине. И для этого им, конечно, надо вот его заморозить каким способом, разделить, как Корею по какому-то меридиану», — прокомментировал ситуацию Андрей Кошкин.
Собеседник ФАН отметил, что Белому дому необходимо наполнять подконтрольные территории вооружением и военной техникой, развивая военный потенциал тех, кто выступает ударным кулаком против Российской Федерации.
«Происходит подготовка к будущей большой войне, которую США торопиться разжечь. Но главное, что конфликт в принципе укладывается в общую концепцию гибридной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. Но здесь не учитывается, а как будет Российская Федерация действовать? Естественно, что у нас опыт есть и мы понимаем, что нельзя прерывать процесс освобождения от нацистов русской земли, нужно заканчивать СВО как можно быстрей. Москве невыгодно затягивать СВО», — заключил Кошкин.
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее сообщал, что ситуация в зоне СВО завершится в пользу России.