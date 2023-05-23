«Москве невыгодно затягивание СВО»: политолог Кошкин о планах США сделать из Украины второй Афганистан

Как бы Белый дом не пытался продлить конфликт между Москвой и Киевом, Кремлю это невыгодно и СВО он будет стараться завершить как можно быстрее. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.