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«Москве невыгодно затягивание СВО»: политолог Кошкин о планах США сделать из Украины второй Афганистан

Политика
«Москве невыгодно затягивание СВО»: политолог Кошкин о планах США сделать из Украины второй Афганистан

Как бы Белый дом не пытался продлить конфликт между Москвой и Киевом, Кремлю это невыгодно и СВО он будет стараться завершить как можно быстрее. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщала, что администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, чтобы растянуть на годы или даже десятилетия конфликт на Украине. Автор статьи выразил уверенность, что Соединенные Штаты намерены превратить страну во «второй Афганистан», максимально заморозив конфликт.

«Москве невыгодно затягивание СВО»: политолог Кошкин о планах США сделать из Украины второй Афганистан

При этом подобный корейский сценарий, на самом деле является предпочтительным, а не вынужденным для Белого дома решением.

«Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. Из последнего — США отвернулись от инициатив Китая», — значится в материале.

Все это доказывает, что Вашингтон ведет прокси-войну с Россией, чтобы максимально ее ослабить.

«Откровенно говоря, такие прожекты уже давно существуют в информационном пространстве, их постоянно подписывают все новыми и новыми спикерами. Авторы подобных статей говорят о том, чтобы затянуть конфликт, сделать кровоточащими раны и постоянно держать в напряжении Россию этим конфликтом на Украине. И для этого им, конечно, надо вот его заморозить каким способом, разделить, как Корею по какому-то меридиану», — прокомментировал ситуацию Андрей Кошкин.

Собеседник ФАН отметил, что Белому дому необходимо наполнять подконтрольные территории вооружением и военной техникой, развивая военный потенциал тех, кто выступает ударным кулаком против Российской Федерации.

«Москве невыгодно затягивание СВО»: политолог Кошкин о планах США сделать из Украины второй Афганистан
«Происходит подготовка к будущей большой войне, которую США торопиться разжечь. Но главное, что конфликт в принципе укладывается в общую концепцию гибридной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации. Но здесь не учитывается, а как будет Российская Федерация действовать? Естественно, что у нас опыт есть и мы понимаем, что нельзя прерывать процесс освобождения от нацистов русской земли, нужно заканчивать СВО как можно быстрей. Москве невыгодно затягивать СВО», — заключил Кошкин.

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший ранее сообщал, что ситуация в зоне СВО завершится в пользу России.
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