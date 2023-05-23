В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за проживание не по прописке

Депутаты думской фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение ГД законопроект, который предполагает отмену ответственности за проживание российских граждан без регистрации. Об этом сообщил замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Сейчас предусмотрена административная ответственность для россиян за проживание по месту пребывания или по месту жительства без регистрации. В марте депутаты от «Новых людей» направляли законопроект для получения отзыва.
Даванков сообщил, что законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации внесен на рассмотрение во вторник. Он напомнил, что за нарушение можно получить штраф две тысячи рублей.
«Это полнейший архаизм. По сути, он тянется еще с крепостного права», — заявил он.
В 2021 году правительство РФ утвердило упрощенный порядок регистрации по месту жительства.