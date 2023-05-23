Глава МВД Колокольцев заявил, что Запад пытается приостановить членство России в Интерполе

Западные страны хотят ограничить возможности российских правоохранительных органов и приостановить членство России в Интерполе, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
Об этом он заявил на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом.
«Владимир Колокольцев обратил внимание на попытки со стороны ряда западных стран ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство Российской Федерации в этой организации», — передает радио Sputnik заявление пресс-службы главы МВД.
Российский министр предположил, что некоторые из стран продвигают идею изменения в уставе Интерпола с целью оказывать давление на членов организации. Также он сообщил о незаконном трафике оружия через Украину, который контролируют западные спецслужбы.
Ранее Махмуд Аббас призвал ООН исключить Израиль до признания Тель-Авивом независимости Палестины и возвращения беженцев.