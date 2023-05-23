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Глава суданских СБР заявил о нелегитимности армии республики

Весь мир
Глава суданских СБР заявил о нелегитимности армии республики

Хартум, 23 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, заявил о намерении положить конец армейскому перевороту, пишут арабские СМИ.

Хамедти отметил, что у СБР нет проблем с вооруженными силами. Однако, по его мнению, группа переворота, которая хочет уничтожить Судан, является настоящей проблемой в данный момент.

«Я представляю доказательства того, что вы нелегитимны и все ваши решения не приводят к борьбе с ожирением и голодом», — заявил он.

Дагло также добавил, что СБР не отступят, пока не вернут страну на демократический путь и не положат конец государственному перевороту, добившись судебного преследования путчистов.

Ранее стало известно, что соглашение о кратковременном прекращении огня в Судане, подписанное в Джидде, вступило в силу.
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