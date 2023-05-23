У пожилой петербурженки украли паспорт с пенсией за два месяца во время похода в магазин

Сообщается, что деньги, которые лежали в паспорте женщины, — это пенсия за два месяца. Источник сообщил приметы неизвестного преступника: женщина 30-40 лет, рост примерно 160-165, волосы темные, средней длины, прическа – каре. Она была одета в черную футболку, черные брюки, кроссовки, на голову надет белый берет, очки и сумка черного цвета.