У пожилой петербурженки украли паспорт с пенсией за два месяца во время похода в магазин

В Санкт-Петербурге в магазине «Пятерочка» на проспекте Королева из сумки 86-летней пенсионерки украли паспорт, в котором находились денежные средства на сумму 78 тысяч рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Сообщается, что деньги, которые лежали в паспорте женщины, — это пенсия за два месяца. Источник сообщил приметы неизвестного преступника: женщина 30-40 лет, рост примерно 160-165, волосы темные, средней длины, прическа – каре. Она была одета в черную футболку, черные брюки, кроссовки, на голову надет белый берет, очки и сумка черного цвета.
Ориентировка направлена в У(О)МВД. По данному делу региональным Следственным управлением возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ.
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