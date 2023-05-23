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Обезглавленное тело мужчины нашли на железнодорожных путях в Тихвине

Происшествия
Обезглавленное тело мужчины нашли на железнодорожных путях в Тихвине

В Ленинградской области на железнодорожных путях обнаружено обезглавленное тело молодого человека. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

Останки мужчины, которому на вид 18-25 лет, нашли на 200 км 5-го пикета железнодорожной станции Тихвин. Других подробностей происшествия пока нет.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали гибели молодого человека. По предварительной версии, он мог совершить самоубийство.

Ранее в Москве врачи спасли 12-летнего мальчика после 11 минут клинической смерти. Незадолго до этого он пытался покончить с собой.
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