Несколько дней назад, 21 мая прошло ровно два года с тех пор, как глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада вернулась на родину после длительного незаконного заключения в тюрьме США. Общественница была обвинена по сфабрикованному делу и провела в заточении 888 дней. Вернувшись домой, Тэрада возглавила российский ФБР и оказывала поддержку людям, незаконно экстрадированным в Штаты. За время нахождения на свободе при активном участии правозащитницы в РФ были возвращены несколько россиян, среди самых громких — дела Виктора Бута и Олега Никитина. Однако многие незаконно обвиненные люди все еще находятся в американских тюрьмах. В честь годовщины своего возвращения Мира Тэрада рассказала о поддержке россиян, экстрадированных и заключенных за рубежом.
Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Бангкоке (Таиланд) по ордеру правительства США 6 марта 2008 года. Бизнесмену инкриминировали незаконную продажу оружием, подготовку сговора для убийства американских граждан и финансирование терроризма. Суд США проигнорировал ряд документов, обличающих невиновность Бута по ряду обвинений.
Российские правозащитники и дипломаты оказали существенную поддержку предпринимателю, требуя от американских властей справедливого суда для россиянина.
В мае 2022 года ФБР РФ подключился к борьбе за жизнь Бута, выступив с инициативой обменять российского гражданина на баскетболистку Бриттни Грайнер. Спустя чуть больше полу года переговоры пришли к своему логическому завершению. Виктор Бут был освобожден и отправлен на родину.
Олег Никитин
В декабре 2019 года глава и владелец российской компании «КС Инжиниринг» Олег Никитин был арестован американскими правоохранителями. По версии следствия, предприниматель пытался в интересах российской госкомпании в обход наложенных санкций приобрести турбину для газового генератора для дальнейшего ее использования. В общей сложности по всем обвинениям Никитину грозило 65 лет заключения.
Российский гражданин провел в американской тюрьме порядка восьми месяцев. Результатом проведенных в заключении дней стали истощение и хронические заболевания. Бизнесмена содержали в холодном помещении, в условиях полной антисанитарии.
При поддержке российских дипломатов, общественников и ФБР РФ Олега Никитина удалось вызволить из американского плена 21 декабря 2021 года.
Несмотря на то, что приведенные выше истории нашли свое успешное завершение, в американских тюрьмах до сих пор содержится немало незаконно обвиненных российских граждан. С 1 января 2021 года по требованию США были экстрадированы как минимум семь граждан РФ. Их обвиняют в преступлениях различной степени тяжести.
Владимир Дунаев
Программист из Якутска Владимир Дунаев был передан Штатам из Южной Кореи в октябре 2021 года. Мужчину обвиняют в киберпреступлениях в составе интернациональной группы. По мнению обвинения, россиянин создал программное обеспечение для вымогательства денег и заразил им компьютеры множества пользователей из различных стран мира. Однако весомых доказательств, подтверждающих данный факт, по мнению ФБР РФ, у американских властей нет. В США Дунаеву грозит срок до 60 лет тюрьмы.
Владислав Клюшин
В финансовых махинациях за рубежом Штаты обвинили владельца мониторинговой компании Владислава Клюшина. Россиянин был выдан американским властям Швейцарией 18 декабря 2021 года. Клюшина подозревают в причастности к хакерским атакам, которые, по мнению обвинителей могли повлиять на исход президентских выборов в 2016 году. Со следствием Соединенных Штатов Владислав Клюшин сотрудничать отказался, что, по мнению правозащитников ФБР РФ, еще раз доказывает непричастность россиянина к вменяемым ему обвинениям.
В феврале 2023 года суд США признал гражданина РФ виновным в мошенничестве и преступном сговоре. Ему грозит тюремный срок до 40 лет.
Дмитрий Украинский
В финансовых махинациях подозревается и еще один россиянин Дмитрий Украинский. В Соединенные Штаты гражданин был вывезен летом 2022 года в строгой секретности, что было больше похоже на похищение. Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека осудило решение Таиланда о выдаче Украинского Штатам, указывая на явные нарушения в процедуре. В Америке россиянину грозит до 60 лет заключения.
Александр Винник
Без устали о своей невиновности заявляет россиянин Александр Винник. В августе 2022 года россиянина арестовали в Греции по подозрению в отмывании денег в криптовалюте и экстрадировали в США. Несмотря на то, что гражданин РФ был арестован в 2017 году и все это время находился под стражей, американский суд отказывается принимать во внимание проведенные в заключении годы.
Денис Дубников
В августе прошлого года Нидерланды передали Штатам россиянина Дениса Дубникова. Несмотря на отсутствие вразумительных доказательств, он обвиняется в отмывании денег через программное обеспечение для вымогательства. Кроме того, ему вменяется соучастие в атаках на отдельных граждан и компании Штатов. Дубникову грозит до 20 лет лишения свободы в американской тюрьме.
Денис Клостер
В компьютерных преступлениях обвиняется россиянин Денис Клостер. По версии зарубежных правоохранителей, мужчина руководил хакерской группой, принимавшей участие во взломах компьютеров по всему миру. Гражданин РФ настаивает на экстрадицию из Болгарии в США, надеясь доказать свою невиновность.
Дарий Панков
В киберпреступлениях обвиняется программист, победитель математических олимпиад Дарий Панков. Он был экстрадирован в Штаты из Грузии 13 марта 2023 года. Россиянин обвиняется в продаже вредоносного программного обеспечения на сотни тысяч долларов. Панков настаивает на своей невиновности, однако ему грозит тюремный срок до 47 лет.
Помимо вышеперечисленных граждан РФ в Соединенные Штаты за последние несколько лет были экстрадированы еще порядка 22 россиян. Им вменяются обвинения по статьям различной степени тяжести. Среди незаконно обвиняемых бизнесмены, программисты и другие специалисты, которые могли бы быть полезны своей стране в текущих условиях.
Фонд борьбы с репрессиями во главе с Мирой Тэрада призывает американские власти к немедленному освобождению незаконно удерживаемых под стражей граждан РФ. Незаконные действия со стороны администрации Соединенных Штатов вызывают серьезные опасения правозащитников по части соблюдения принципов справедливого судопроизводства и защиты прав человека.
Ранее глава ФБР РФ в авторской колонке высказалась о новом плане ВОЗ и ООН по сексуальному образованию для несовершеннолетних. Правозащитница оценила попытки Запада декриминализовать педофилию.