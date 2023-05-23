Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада подготовила отчет о работе с незаконно удерживаемыми в США гражданами РФ

Несколько дней назад, 21 мая прошло ровно два года с тех пор, как глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада вернулась на родину после длительного незаконного заключения в тюрьме США. Общественница была обвинена по сфабрикованному делу и провела в заточении 888 дней. Вернувшись домой, Тэрада возглавила российский ФБР и оказывала поддержку людям, незаконно экстрадированным в Штаты. За время нахождения на свободе при активном участии правозащитницы в РФ были возвращены несколько россиян, среди самых громких — дела Виктора Бута и Олега Никитина. Однако многие незаконно обвиненные люди все еще находятся в американских тюрьмах. В честь годовщины своего возвращения Мира Тэрада рассказала о поддержке россиян, экстрадированных и заключенных за рубежом.