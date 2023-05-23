Медведев встретился с президентом Лаоса во Вьентьяне

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Согласно сообщению, переговоры начались в узком составе и уже чуть позднее продолжатся с участием делегаций. По итогам переговоров планируется подписать совместные документы.
До этого Медведев пообщался с вице-премьерами Лаоса – министром обороны и общественной безопасности. Он также возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.
Ранее Медведев сообщил об увеличении российской армии за 2023 год за счет контрактников. Согласно его словам, за пять месяцев более 117 400 граждан РФ вступили в состав ВС России, пишет «Царьград».