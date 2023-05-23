В Петербурге подросток попала в больницу после отравления таблетками

Юная петербурженка отравилась таблетками после того, как мать запретила ей общаться с молодым человеком. Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данным сотрудников, шестиклассница находилась в квартире на момент произошедшего.
Известно, что мать не разрешила девочке общаться с любимым человеком. После этого подросток выпил больше 15 таблеток средства, которое ей ранее назначил психиатр.
В результате вызвали скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию.
Источник отметил, что школьница состояла на учете в ПДН. Они с матерью проживали в съемной квартире в Калининском районе Петербурга.
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