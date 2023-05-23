Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге подросток попала в больницу после отравления таблетками

Происшествия
В Петербурге подросток попала в больницу после отравления таблетками

Юная петербурженка отравилась таблетками после того, как мать запретила ей общаться с молодым человеком. Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По данным сотрудников, шестиклассница находилась в квартире на момент произошедшего.

Известно, что мать не разрешила девочке общаться с любимым человеком. После этого подросток выпил больше 15 таблеток средства, которое ей ранее назначил психиатр.

В результате вызвали скорую. Пострадавшую доставили в реанимацию.

Источник отметил, что школьница состояла на учете в ПДН. Они с матерью проживали в съемной квартире в Калининском районе Петербурга.

Ранее ребенок из Раменского погиб в сарае. Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», его в помещении заперли друзья после ссоры.
таблетки ребенок санкт-петербург скорая реанимация
Военкоры ФАН