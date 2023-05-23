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В Красносельском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу из салона иномарки

Происшествия
В Красносельском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу из салона иномарки

Правоохранители задержали жителя Северной столицы, в ночь на 23 мая устроившего стрельбу в Красносельском районе. Об этом сообщило издание «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Согласно имеющейся информации, под стражей оказался 39-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Гелендваген». Находясь за рулем транспортного средства, мужчина три раза выстрелил в воздух в районе дома №7 по улице Адмирала Трибуца.

Обратившиеся в полицию очевидцы рассказали, что сразу после этого гражданин направился к ресторану. Заведение расположено в той же многоэтажке.

В результате стражи порядка задержали дебошира, во время обыска изъяв у него травматический пистолет. Позже в отношении водителя было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Ранее стало известно о поножовщине в волгоградском поселке Иловля. Ученик 11 класса принес холодное оружие на линейку в честь последнего звонка и пырнул подругу во время мероприятия.
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