Стало известно о состоянии девочки, которую ударили ножом на последнем звонке под Волгоградом

Шокирующий инцидент, при котором выпускник ударил одноклассницу ножом, произошел в школе №1 волгоградском поселке Иловля. Детали происшествия раскрыл источник ФАН.
На месте происшествия уже работают прокуратура, СК России, а также сотрудники МВД. Туда же прибыл глава Иловлинского района Волгоградской области.
Сейчас девочка находится в больнице. Несмотря на ранение, школьнице удалось выжить. Жертве нападения ничего не угрожает.
По предварительным данным, у школьницы диагностирован порез на шее. Медики уже зашили рану, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Ранее стало известно, что один их учеников образовательного учреждение решил принести на последний звонок холодное оружие. Выпускник пырнул стоявшую рядом одноклассницу во время линейки.