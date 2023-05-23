Второй тур выборов в Турции: ожидания, вмешательство Запада, стратегии кандидатов и неопределенность

Синан Оган, кандидат от альянса «Ата», набравший 5% в первом туре президентских выборов в Турции, призвал своих сторонников поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на втором этапе плебисцита.
Какое влияние решение Огана окажет на избирательный процесс, как Запад вмешивается в выборы, и почему турки голосуют за действующего лидера — разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
Эрдоган находится у власти уже 21 год, и, кажется, будет руководить государством еще следующие пять лет. Но, несмотря на свое преимущество в первом туре, действующего лидера ожидает тяжелая борьба во втором раунде.
Огромное разочарование в оппозиции с ее обещаниями победы, которые не были выполнены, могут помешать высокой явке избирателей на голосование. Это может повлечь за собой неожиданный результат, особенно учитывая то, что окончательный исход будет в значительной степени зависеть от того, кого поддерживает Оган и «Партия победы» Умита Оздага.
Выбывший кандидат ставит на Эрдогана
После первого раунда президентских выборов в Турции наблюдатели с нетерпением ждали решения ультранационалиста Синана Огана, занявшего третье место. Политик должен был сообщить, кого поддержит во втором туре плебисцита — действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана или представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу. В понедельник вечером он объявил о своем решении: его голос достанется действующему главе государства.
При этом Кылычдароглу, являющийся кандидатом от основного оппозиционного блока, решил изменить тональность своей предвыборной кампании. Он перешел к более агрессивной и националистической риторике с целью привлечения голосов правого крыла, которые в первом туре выступали за «Партию победы», получившую около 2%, и Синана Огана.
Поскольку одобрение со стороны граждан не гарантирует победу во втором раунде, Эрдоган после доминирования в первом туре решил также заручиться поддержкой своего недавнего конкурента Огана и главы «Партии победы» Умита Оздага.
В пятницу, 19 мая, действующий президент встретился с Синаном. Их диалог состоялся во дворце Долмабахче в Стамбуле и занял около часа. После этого глава «Партии справедливости» Ведждет Оз, являющийся одним из участников альянс «Ата», заявил, что поддерживает кандидата от оппозиции Кылычдароглу.
Тем временем руководитель «Партии победы» Умит Оздаг встретился с заместителем главы «Партии справедливости и развития» (ПСР) Нуманом Куртулмушем. Однако свое решение член блока все же не озвучил.
Спустя несколько часов с заявлением выступил сам Синан Оган, выдвинутый от альянса «Ата». Политик указал на переговоры с «Народным альянсом» и подчеркнул необходимость пересмотра процентных ставок, борьбы с терроризмом и возвращения сирийских беженцев на Родину. Кроме того, он также выразил убеждение в важности президентской системы, где парламент и глава государства работают сообща.
После этого политик сообщил, что поддерживает действующего лидера и призвал всех своих сторонников отдать голоса за него:
«Я заявляю, что мы поддержим кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Мы провели всевозможные консультации, прежде чем принять окончательное решение. Мы считаем, что такое решение является правильным для нашей страны и народа», — заявил Оган.
Тем не менее вопрос о том, кто из политиков все же сможет привлечь на свою сторону избирателей кандидата от альянса «Ата» все еще актуален. Хотя воля электората Огана может оказаться для страны решающей.
Эксперты отмечают, что реакция радикально националистической базы политика может быть непредсказуемой. По этой причине голоса могут быть в равных пропорциях распределены между Эрдоганом и Кылычдароглу.
Битва за Турцию и манипуляции Запада
Западные страны в преддверии турецких выборов вели активную антиэрдогановскую кампанию. Она была основана не на искренней заботе о демократии или правах человека, а, скорее, на желании ослабить республику и помешать ей играть ведущую роль в регионе.
Во-первых, в Анкаре критикуют Запад за то, что он практически ничего не говорит о нарушениях прав человека в других странах, но при этом поучает турок. В Турции это воспринимают как предлог для вмешательства во внутренние дела государства, а не как реальное внимание к проблемам.
Во-вторых, международные СМИ прямо критикуют Реджепа Тайипа Эрдогана вместо нейтрального освещения выборов. Крупные американские, британские, французские и немецкие журналы с началом избирательной гонки публикуют статьи, дискредитирующие турецкую власть.
Запад использует свои средства массовой информации для нападок на Эрдогана и его правительство. Соответствующие статьи содержат резкую критику турецкого лидера и его политики и часто основываются на ложной или вводящей в заблуждение информации. Например, The Economist опубликовал ряд статей, призывающих к отстранению лидера от должности, назвав голосование «спасением демократии».
В-третьих, Запад оказывает поддержку террористическим группировкам, воюющим против турецкого правительства. Например, «Рабочая партия Курдистана» (РПК) признана в США и ЕС террористической организацией, но несмотря на это Запад оказывает финансовую и материально-техническую поддержку этой группировке в Сирии.
В-четвертых, западные страны открыто выражают надежду на поражение Эрдогана и не стесняются транслировать свои идеи в текстах такого рода:
«Если бы Эрдоган проиграл, это был бы ошеломляющий политический разворот с глобальными последствиями. Турецкий народ станет более свободным, менее боязливым и со временем более процветающим. Новое правительство восстановит испорченные отношения с Западом. (Турция является членом НАТО, но при Эрдогане была подрывным игроком на Ближнем Востоке и стремилась к более тесным связям с Россией).
Самое главное, что в эпоху, когда власть авторитарных лидеров находится на подъеме, от Венгрии до Индии, мирное изгнание Эрдогана покажет демократам во всем мире, что сильных людей можно победить», — отмечается в статье издания The Econimist от 04 мая 2023 года.
Тем не менее именно откровенная антиэрдогановская кампания Запада представляет собой угрозу демократии и суверенитету государства. И ясно, что основной задачей всего этого является разрушение российско-турецких отношений. Это видят и в самой Турции: там считают, что именно поэтому турецкий народ объединится для защиты своей страны и лидера.
Положение нынешнего президента
Позиция Эрдогана кажется достаточно сильной, особенно с учетом публичной поддержки Синана Огана. Он получил большинство голосов в первом туре президентских выборов, набрав 49,5%, что всего на 0,5% меньше требуемого для победы в первом раунде порога. Помимо этого, его партия в рамках «Народного альянса» обеспечила большинство в парламенте.
Однако второй тур выборов все же предполагает неопределенность. Несмотря на сильные позиции действующего лидера, окончательный результат будет в значительной степени зависеть от того, за кого проголосуют сторонники Синана Огана, составившие 5% из общей массы избирателей.
Политологи полагают, что влияние самого политика недостаточно для безоговорочной поддержки его электората. И если хотя бы часть его сторонников примет решение проголосовать за Кылычдароглу, это может существенно повлиять на исход выборов.
Эрдоган находится у власти уже более 20 лет. Его долгосрочное влияние и опыт дали ему возможность сформировать сильную политическую базу. Если он победит в предстоящих выборах, это будет важным моментом в истории Турции и мировой политики.
Главным образом это разочарует либералов, которые продвигают свои ценности, и даст понять другим государствам, что мир многополярен и в нем можно отстаивать свой суверенитет.