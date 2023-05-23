Второй тур выборов в Турции: ожидания, вмешательство Запада, стратегии кандидатов и неопределенность

Во-первых, в Анкаре критикуют Запад за то, что он практически ничего не говорит о нарушениях прав человека в других странах, но при этом поучает турок. В Турции это воспринимают как предлог для вмешательства во внутренние дела государства, а не как реальное внимание к проблемам.