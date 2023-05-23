Политолог Алексей Кочетков: в своей внешней политике Украина выглядит совершенно невменяемым государством

По данным украинских СМИ, Гайдай имеет образование в области финансов и кредита, а также публичного управления и администрирования. Он занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата городского совета Алексея Резникова (ныне — министр обороны страны), был депутатом Мукачевского районного совета в Закарпатской области. Луганскую администрацию возглавил в 2019 году. Он был уволен с этой должности 15 марта.