Политолог Алексей Кочетков: в своей внешней политике Украина выглядит совершенно невменяемым государством

Накануне стало известно, что Казахстан не утвердил кандидатуру экс-главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на пост украинского посла из-за «профнепригодности». Как считает российский политолог Алексей Кочетков, тем самым Астана показала, что не приемлет нынешнюю кадровую политику Киева.
Накануне Казахстан отказался выдавать посольский агреман бывшему начальнику Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю. После этого Киев направил запрос по этой ситуации в Казахстан. В качестве объяснения Астана указала, что на этой должности предпочтительно было бы видеть «профессионального дипломата».
По данным украинских СМИ, Гайдай имеет образование в области финансов и кредита, а также публичного управления и администрирования. Он занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата городского совета Алексея Резникова (ныне — министр обороны страны), был депутатом Мукачевского районного совета в Закарпатской области. Луганскую администрацию возглавил в 2019 году. Он был уволен с этой должности 15 марта.
«Нужно помнить, что сегодня Казахстан — ограниченно вменяемое государство. Там, в частности, на государственном уровне скрыто поддерживают русофобию, всячески пытаются соблюдать режим западных санкций, ведут закулисные переговоры с Вашингтоном и Брюсселем и т.д. Но у нынешних соседей России разная степень невменяемости. Например, Украина — на данный момент Украина — совершенно невменяемое государство. Те выходки, которые позволяет себе Банковая и те, кто там все еще продолжает работать, находятся за гранью всех возможных приличий», — напомнил Алексей Кочетков в беседе с корреспондентом ФАН.
Те государства, которые сегодня поддерживают Украину, вообще должны забыть про понятия приличий и здравого смысла, отметил аналитик.
«Например, та же Канада недавно вывешивала на своем посольстве в Пекине баннеры в поддержку Украины, забыв, что посольство — это все–таки не про пропаганду, тем более в стране, имеющей собственный взгляд на события в Европе. Таким же образом Банковая считает, что она может русофоба и упыря Гайдая, которому вообще место под трибуналом, отправить послом в Казахстан — чтобы заодно потроллить Россию, — указал Кочетков. — Один посол Украины в Казахстане уже потерял свой пост, после того как призывал «убивать русских». Теперь в Киеве решили прислать в Астану такого же персонажа, если не хуже. Заодно они не стесняются троллить самого Папу Римского, находясь в Ватикане, и вообще позволяют себе все, что захотят».
По словам Кочеткова, такие случаи, как на Украине, случаются в истории нечасто.
«Это случай, когда власть в государстве захватывает откровенная шпана, которую в обычной жизни не пустили бы не то что в приличное общество, но даже в общественные места. А тут шпана захватила власть, и ведет себя так, как она привыкла в рамках своего восприятия мира. И это приводит вот к таким казусам, как ситуация с Гайдаем. И дело тут не в Казахстане, а в том, что Украина уже «никаких берегов не видит», — отметил он.
При этом, по мнению Кочеткова, и сам Казахстан при первом удобном случае обязательно предаст Россию.
«Но при этом руководство этой страны — это все-таки не «киевская шпана». И в Астане еще помнят, какая протяженность границ Казахстана с Россией, и какая — с Украиной», — заключил аналитик Кочетков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата о «необходимости убивать русских». В начале октября 2022-го Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата. 12 октября посол России в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что Врублевский «стал нерукопожатным и должен покинуть республику в кратчайший срок».