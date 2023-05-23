Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Соглашение о прекращении огня в Судане вступает в силу на 7 дней

Весь мир
Соглашение о прекращении огня в Судане вступает в силу на 7 дней

Хартум, 23 мая. Соглашение о кратковременном прекращении огня в Судане, подписанное в Джидде, вступило в силу, пишут арабские СМИ.

Договор о перемирии между ВС республики и Силами быстрого реагирования, достигнутый при посредничестве Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, начал свое действие сроком на 7 дней.

«Соглашение включает в себя сотрудничество обеих сторон конфликта в распределении гуманитарной помощи пострадавшим. А также возобновление работы основных служб и вывод войск из медицинских и общественных учреждений», — сказано в заявлении.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, приветствовал новое условие перемирия с суданской армией.
хартум конфликт в судане перемирие
Военкоры ФАН