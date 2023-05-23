В России цены на iPhone снизились на 10% из-за высокой конкуренции на рынке

Например, iPhone 14 с 256 Гб памяти и eSIM стоит меньше на пять процентов в фирменном магазине re:Store, теперь смартфоны этой модели можно приобрести за 95,99 тыс. рублей. Процесс задел и другую технику производителя: MacBook, iPad и Apple Watch. Это объясняется сезонным снижением цен перед выпуском новинок.