В России цены на iPhone снизились на 10% из-за высокой конкуренции на рынке

Стоимость техники американской компании Apple снизилась в крупных торговых сетях России. В зависимости от модели и объема памяти цена гаджетов уменьшилась от пяти до десяти процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ретейлеров.
Например, iPhone 14 с 256 Гб памяти и eSIM стоит меньше на пять процентов в фирменном магазине re:Store, теперь смартфоны этой модели можно приобрести за 95,99 тыс. рублей. Процесс задел и другую технику производителя: MacBook, iPad и Apple Watch. Это объясняется сезонным снижением цен перед выпуском новинок.
В интернет-магазине МТС iPhone 14 со 128 Гб памяти подешевел почти на 13%, до 78,5 тысячи рублей. В «М.Видео – Эльдорадо» цена iPhone 14 Pro 256 Гб снизилась на 10 процентов и составила 126 тысяч.
Также эксперты, объясняя сложившуюся ситуацию, ссылаются на заполненность рынка «яблочной» продукцией. В это же время покупатели начинают переходить на аппаратуру с операционной системой Android из-за того, что из App Store удалили многие привычные приложения, которые на iOS установить из альтернативных источников нельзя.
Ранее в РФ начали закрываться авторизованные сервисные центры по ремонту техники Apple.