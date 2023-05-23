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Повышенное содержание сероводорода выявили при анализе атмосферы в Омске

Общество
Повышенное содержание сероводорода выявили при анализе атмосферы в Омске

Сегодня, 23 мая, в воздухе Омска было обнаружено превышение безопасного уровня содержания сероводорода. Загрязненной оказалась атмосфера в Ленинском округе города.

Данную информацию обнародовала пресс-служба регионального министерства природы. В указанном районе Омска повышенное содержание сероводорода фиксируется второй день подряд, сообщает сетевое издание «Омск — Информ».

Нынешней ночью в городе объявлялся режим неблагоприятных метеорологических условий для рассевания вредных примесей. В такие периоды все промышленные предприятия обязаны принимать меры по сокращению выбросов отходов производства в атмосферу.
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