Повышенное содержание сероводорода выявили при анализе атмосферы в Омске

Сегодня, 23 мая, в воздухе Омска было обнаружено превышение безопасного уровня содержания сероводорода. Загрязненной оказалась атмосфера в Ленинском округе города.
Данную информацию обнародовала пресс-служба регионального министерства природы. В указанном районе Омска повышенное содержание сероводорода фиксируется второй день подряд, сообщает сетевое издание «Омск — Информ».
Нынешней ночью в городе объявлялся режим неблагоприятных метеорологических условий для рассевания вредных примесей. В такие периоды все промышленные предприятия обязаны принимать меры по сокращению выбросов отходов производства в атмосферу.