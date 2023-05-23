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Политолог Киреев оценил масштаб кризиса в США

Политика
Политолог Киреев оценил масштаб кризиса в США

Российский политолог Владимир Киреев прокомментировал текущие экономические и финансовые проблемы США.

По словам Киреева, процедура поднятия планки внешнего долга для властей США уже стала традиционной, но в последнее время экономический кризис начал углубляться настолько, что начал провоцировать кризис политический. Дело в том, что правящие демократы уже не могут достичь компромисса с оппозиционными республиканцами, сообщает «Новороссия».

В итоге, как считает Киреев, сейчас на наших глазах разворачивается дефолт американской экономики и всей хваленой американской политической системы. Попутно США теряют во всем мире доверие как страна, так как не может оплачивать свои долги. Это вполне способно вызвать затруднения с финансированием украинского режима.
США дефолт кризис
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