Политолог Киреев оценил масштаб кризиса в США

В итоге, как считает Киреев, сейчас на наших глазах разворачивается дефолт американской экономики и всей хваленой американской политической системы. Попутно США теряют во всем мире доверие как страна, так как не может оплачивать свои долги. Это вполне способно вызвать затруднения с финансированием украинского режима.