Продюсерский проект Бекмамбетова возглавил рейтинг Netflix по просмотрам в США

Триллер в формате скринлайф «Пропавшая» (Missing), продюсером которого стал российский режиссер Тимур Бекмамбетов, оказался на первой строчке рейтинга самых просматриваемых фильмов Netflix в США. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Базелевс».
Кинолента обошла по просмотрам новый боевик «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли и «Мужчина по имени Отто» с Томом Хэнксом. Это произошло всего спустя два дня после релиза.
Фильм «Пропавшая» собрал в прокате в кинотеатрах 45 млн долларов при бюджете в семь миллионов. Он стал продолжением скринлайф-триллера «Поиск».
Отметим, что скринлайф — формат повествования, где все события происходят полностью на экране гаджета. Именно благодаря Бекмамбетову этот жанр стал популярен в России.
Ранее Бекмамбетов продал российскую часть киностудии Bazelevs. Представитель кинодеятеля подтвердил, что сделка состоялась.