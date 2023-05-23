В Нижегородской области женщина отказалась от ребенка из-за плохого поведения

Мать из города Урень отказалась от сына. Причиной стало проблемное поведение 12-летнего мальчика. Ребенка отправили в детский дом.
Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, ребенок нередко курил и пил. Помимо этого, он устраивал драки и уходил из дома. Только за последние полгода мальчик оказывался на улице семь раз.
Связанные с его поведением административные штрафы оплачивала его родительница. У нее еще двое детей. Последней каплей стал инцидент, когда один из младших членов семьи разбил окна машин автопредприятия.
После инцидента женщина заявила, что хочет отказаться от него. Школьник сбежал. Его нашли и отправили в детдом. Там он проведет ближайшие полгода.
Ранее в Новокузнецке подростки избили школьницу на детской площадке. Она играла с качелями, когда подошла новая компания. Старшие попытались прогнать ребенка, но она отказалась уходить.