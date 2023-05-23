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Центробанк ограничил выдачу займов россиянам, имеющим большие задолженности

Экономика
Центробанк ограничил выдачу займов россиянам, имеющим большие задолженности

Банк России уменьшит выдачу кредитов без залога на третий квартал 2023 года россиянам, у которых зафиксирована высокая долговая нагрузка. Эта мера направленна на сокращение закредитованности жителей РФ. Об этом сообщили в ЦБ.

Кроме того, регулятор будет советовать повысить сроки кредитов для таких клиентов, пишет ИА «УралПолит.Ru». Макропруденциальные лимиты для будущего квартала финансовая организация уменьшит на 5 процентных пункта по отношению ко второму кварталу. Это произошло потому, что число необеспеченных потребительских кредитов продолжает прибавляться, пояснили специалисты.

Так, в первые три месяца у отечественных финорганизаций только 25% вновь выданных кредитов могла быть предоставлена клиентам с показателями долговой нагрузки более 80%. В первом квартале этот индекс составил 29%. Для займов от микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит достиг 35%, а доля выданных займов закредитованным россиянам составила в январе-марте 30%.

В первом квартале задолженность выросла на 2,5%, а в апреле – на 1,2%. Это случилось оттого, что спрос на оформление займов в РФ повышается. В январе-марте жители подали на 15% больше заявок на кредит, чем в конце 2022 года.
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