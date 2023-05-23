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Зеленский проинформировал о своем возвращении на Украину и визите на фронт

Политика
Зеленский проинформировал о своем возвращении на Украину и визите на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в страну из заграничного турне и уже побывал в зоне боевых действий.

О своем возвращении украинский лидер написал в своем личном Telegram-канале. Какой именно район линии соприкосновения он посетил, политик не уточнил.

Ранее Зеленский побывал на саммите G7, встрече Лиги Арабских Государств, а также посетил Британию, Францию и Берлин.

Ранее президент Украины признал, что украинские военные потеряли контроль над Артемовском. Об этом писала газета «Ридус» со ссылкой на заявление политика во время пресс-конференции в Хиросиме.
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