Зеленский проинформировал о своем возвращении на Украину и визите на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в страну из заграничного турне и уже побывал в зоне боевых действий.
О своем возвращении украинский лидер написал в своем личном Telegram-канале. Какой именно район линии соприкосновения он посетил, политик не уточнил.
Ранее Зеленский побывал на саммите G7, встрече Лиги Арабских Государств, а также посетил Британию, Францию и Берлин.
Ранее президент Украины признал, что украинские военные потеряли контроль над Артемовском. Об этом писала газета «Ридус» со ссылкой на заявление политика во время пресс-конференции в Хиросиме.