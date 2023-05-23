Россияне стали чаще обращаться в суды по поводу банкротства

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил о том, что граждане России стали гораздо чаще обращаться в судебные органы по вопросу банкротства.
По данным статистики, за первый квартал текущего года уже рассмотрено на 30% таких дел больше, чем за такой же период в 2022. Кроме того, глава Верховного суда заявил, что на 23% выросло количество дел о взыскании с граждан долгов.
«В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация», — сказал Лебедев.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что судебные приставы ХМАО-Югры взыскали с местных жителей долгов на сумму больше 2 миллиардов рублей. Сумма, собранная с физических лиц, оказалась на 600 млн больше, чем с юридических.