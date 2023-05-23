В Волгоградской области выпускник на последнем звонке пырнул ножом одноклассницу

Одиннадцатиклассник ранил подругу ножом во время линейки в честь последнего звонка, состоявшейся в одной из школ в волгоградском поселке Иловля. Соответствующую информацию предоставили правоохранительные органы.
Как стало известно, один их учеников решил принести на мероприятие холодное оружие. При этом в ходе торжества школьник пырнул стоявшую рядом одноклассницу.
В настоящее время сотрудники регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства случившегося. Другие подробности, включая причины произошедшего и тяжесть полученных девочкой ранений, пока не сообщаются.
Ранее в Белгородской области приняли решение о проведении последних звонков в дистанционном формате. Власти пошли на такой шаг после проникновения на территорию региона украинской ДРГ.