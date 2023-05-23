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В Волгоградской области выпускник на последнем звонке пырнул ножом одноклассницу

Происшествия
В Волгоградской области выпускник на последнем звонке пырнул ножом одноклассницу

Одиннадцатиклассник ранил подругу ножом во время линейки в честь последнего звонка, состоявшейся в одной из школ в волгоградском поселке Иловля. Соответствующую информацию предоставили правоохранительные органы.

Как стало известно, один их учеников решил принести на мероприятие холодное оружие. При этом в ходе торжества школьник пырнул стоявшую рядом одноклассницу.

В настоящее время сотрудники регионального управления Следственного комитета России выясняют обстоятельства случившегося. Другие подробности, включая причины произошедшего и тяжесть полученных девочкой ранений, пока не сообщаются.

Ранее в Белгородской области приняли решение о проведении последних звонков в дистанционном формате. Власти пошли на такой шаг после проникновения на территорию региона украинской ДРГ.
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