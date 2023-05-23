СКР возбудил дело по ряду статей из-за проникновения ДРГ в Белгородскую область

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту «захода» диверсантов в населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщил Следственный комитет России.
На сегодняшний день ведомство работает над установлением личностей нападавших на Грайворонский район и всех обстоятельств произошедшего. В СК России также подчеркнули, что в результате преступных действий диверсантов ранения получили несколько гражданских лиц.
В понедельник, 22 мая украинские диверсанты вторглись на территорию Белгородской области. Сотрудники правоохранительных органов России приняли меры по нейтрализации ДРГ.
К 17 часам поступила информация о проведении зачистки в населенном пункте Глотово, где противник попытался закрепиться в жилой застройке. По мнению аналитиков, операция ВСУ в Белгородской области имеет несколько основных целей и все они лежат скорее в области информационной войны.