СКР возбудил дело по ряду статей из-за проникновения ДРГ в Белгородскую область

К 17 часам поступила информация о проведении зачистки в населенном пункте Глотово, где противник попытался закрепиться в жилой застройке. По мнению аналитиков, операция ВСУ в Белгородской области имеет несколько основных целей и все они лежат скорее в области информационной войны.