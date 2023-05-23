Китай надеется, что США не переложат финансовые риски на международное сообщество

Глава минфина США Джанет Йеллен считает, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня. Подобное произойдет в том случае, если Белый дом и конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.