Китай надеется, что США не переложат финансовые риски на международное сообщество

Ситуацию вокруг американского госдолга прокомментировала официальный представитель МИД Китайской Народной Республики (КНР) Мао Нин.
Дипломат назвала соответствующую проблему внутренним делом США. При этом Мао Нин подчеркнула, что Соединенные Штаты являются крупнейшей экономикой мира, ввиду чего обстановка там и политические решения чреваты побочными эффектами для экономики в глобальном масштабе.
«Надеемся, что США будут придерживаться ответственной фискальной и монетарной политики и не переложат риски США на мир», — подчеркнула Мао Нин в ходе брифинга.
Глава минфина США Джанет Йеллен считает, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня. Подобное произойдет в том случае, если Белый дом и конгресс не успеют согласовать повышение потолка госдолга.