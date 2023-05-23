Президент США Байден планирует посетить Финляндию в начале июля

Американский президент Джо Байден намерен посетить Финляндию в начале июля. Соответствующую информацию распространило местное издание Iltalehti, сославшись на источники во внешнеполитической сфере.
Как стало известно, летом в республике состоится саммит северных стран и Соединенных Штатов. Именно это мероприятие планирует посетить действующий хозяин Белого дома.
При этом журналисты назвали визит главы государства в скандинавскую страну историческим. Предстоящая поездка станет первым случаем, когда американский лидер прибудет в Хельсинки без видимой связи с отношениями между Вашингтоном и Москвой.
Согласно предварительным данным, глава государства будет находиться в Финляндии в период с 8 по 9 июля. Однако к текущему моменту никаких официальных подтверждений не поступало.
Ранее директор Фонда изучения США при Московском государственном университете Юрий Рогулев заявил, что в текущем году американской стороне придется сократить поддержку Украины. Все из-за проблем с государственным долгом, говорится в материале издания «ФедералПресс».