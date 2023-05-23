Памятник Николаю Чудотворцу появился в Барнауле

Памятник из бронзы и латуни весит более полутора тонн, он был изготовлен на ростовском литейном заводе «Братья Костевы» в честь 30-летия с момента освящения Никольского храма. Автором монумента является заслуженный художник России из Ростовской области Сергей Исаков.