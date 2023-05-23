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Памятник Николаю Чудотворцу появился в Барнауле

Общество
Памятник Николаю Чудотворцу появился в Барнауле

В Никольском храме прошла праздничная литургия в честь открытия у его входа шестиметрового памятника Николаю Чудотворцу.

В церемонии открытия памятника приняли участие священнослужители, прихожане и представители местной власти. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископ Рубцовский и Алейский Роман освятили монумент, сообщает «Алтайская правда».

Памятник из бронзы и латуни весит более полутора тонн, он был изготовлен на ростовском литейном заводе «Братья Костевы» в честь 30-летия с момента освящения Никольского храма. Автором монумента является заслуженный художник России из Ростовской области Сергей Исаков.
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