Как Джон Рокфеллер стал самым богатым человеком в мире

В 1890 году в США был принят антимонопольный закон, который был направлен против деятельности Standard Oil. Рокфеллер на протяжении 20 лет был вынужден делить производство на 34 подконтрольных предприятия. В каждом из них он закрепил за собой право владения контрольным пакетом акций. Такое разделение бизнеса благотворно отразилось на капитале магната, и вскоре его доход увеличился в несколько раз.