Как Джон Рокфеллер стал самым богатым человеком в мире

Ровно 86 лет назад, 23 мая 1937 года ушел из жизни богатейший человек за всю историю человечества Джон Рокфеллер. Миллиардер был финансово грамотным, обладал невероятно острым умом, способностью быстро подстраиваться под меняющийся мир и умел расположить к себе людей. ФАН рассказывает, как выходец из небогатой семьи стал всемирно известным магнатом.
Будущий миллиардер родился в городе Ричфорд, США 8 июля 1839 года. Его мать была домохозяйкой, а отец – разъезжал по странам и торговал различными эликсирами, называя себя «ботаническим доктором». Помимо Джона, в семье Рокфеллеров было еще пятеро детей. Отца они видели крайне редко, он мог долго не появляться дома. Матери Джона приходилось на всем экономить, потому что денег на жизнь едва хватало.
С юных лет отец рассказывал Джону о тонкостях и принципах ведения бизнеса. Сам миллиардер позже вспоминал, что именно благодаря отцу он стал богатым человеком.
«Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто "натаскивал" меня на обогащение!», – говорил Джон Рокфеллер.
Первым местом работы Джона стала ферма, где он кормил птиц и копал картофель. Тогда ему было всего семь лет. С детства он научился вести учет доход и расходов в небольшой записной книжке.
У Рокфеллера была собственная фарфоровая копилка, куда он складывал заработанные деньги. К 13 годам она насчитывала 50 долларов. Зная основы финансовой грамотности, Джон «выдал» ссуду знакомому фермеру под 7,5% годовых.
По окончанию школы Джон решил, что трехмесячные курсы по основам бухгалтерского учета и трудолюбие – принесут ему больше пользы, чем обучение в колледже.
Когда будущему миллиардеру было 16 лет, семья перебралась в Кливленд, где он устроился ассистентом бухгалтера в небольшую компанию Hewitt & Tuttle. Там он дослужился до управляющего компанией. Узнав, что предшественнику платили 2000 долларов, а ему лишь 600 – Рокфеллер уволился. Это была единственная работа в найме за всю его жизнь.
В тот момент английский бизнесмен Джон Моррис Кларк искал партнера, у которого есть желание развивать проект и 2000 долларов капитала. Предложение показалось Рокфеллеру интересным, но на руках у него было только 800 долларов. Недолго думая, Джон занял у отца недостающие 1200 долларов под 10% годовых. Так партнеры основали компанию «Кларк и Рочестер», которая занималась продажей сена, зерна, мяса и других товаров.
В 1864 году Джон Рокфеллер познакомился с учительницей Лорой Селестиной Спелман, которая впоследствии стала его супругой. Сам миллиардер говорил о жене так: «без ее советов я бы так и остался бедняком».
Как раз тогда в Америке началось освоение нефтеперерабатывающей отрасли. Рокфеллер увидел в этом возможность и вскоре основал компанию Standard Oil, которая занималась производством керосина, добычей нефти и сбытом готовой продукции. Зарплату своим сотрудникам бизнесмен платил не деньгами, а акциями компании. Он считал, что так сотрудники работали на благо всей организации с большей ответственностью.
Благодаря острому уму и умению договариваться с людьми – компания Standard Oil Джона Рокфеллера стала монополистом.
В 1890 году в США был принят антимонопольный закон, который был направлен против деятельности Standard Oil. Рокфеллер на протяжении 20 лет был вынужден делить производство на 34 подконтрольных предприятия. В каждом из них он закрепил за собой право владения контрольным пакетом акций. Такое разделение бизнеса благотворно отразилось на капитале магната, и вскоре его доход увеличился в несколько раз.
Каждый год компания Рокфеллера приносила ему 3 миллиона доллара в год. На момент смерти его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. Standard Oil владела 70% всех мировых нефтяных месторождений. В пересчете на текущий курс доллара – это более 318 млрд долларов или 1,5% от ВВП Соединенных Штатов.
Джон Рокфеллер владел 16 железнодорожными компаниями, 6 сталеплавильными заводами, 6 пароходными предприятиями. Также миллиардеру принадлежало 9 банков и столько же фирм по продаже недвижимости. Последние годы жизни он окружил себя и свою семью предметами роскоши. У его семьи были апельсиновые рощи, виллы и особняки, а также земельный участок площадью 273 га.
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