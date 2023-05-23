«Бросят в бой неоперившихся пилотов»: эксперт Красноперов о поставках Киеву нидерландских истребителей F-16

Передача Киеву ударной авиации плохо закончится для пилотов ВСУ, заявил корреспонденту ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
Ранее газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака сообщила, что первой страной, которая поставит истребители F-16 Киеву, могут стать Нидерланды. Накануне глава МИД страны Вопке Хукстра отмечал, что пилотов ВСУ в скором времени начнут обучать управлению указанными моделями самолетов.
В то же время как заявляет глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, подготовка летчиков уже началась.
«Сначала украинских пилотов садят на тренажеры, потому что у пока нет возможности летать по-настоящему. А чтобы научиться, нужен отдельный самолет и не один, нужен грамотный инструктор и не один. Полетная программа началась, но, когда именно все закончится — неизвестно. Тем более даже если Нидерланды поставят F-16 Киеву, нужно будет чтобы США возместили потерянные самолеты, а они однозначно будут уничтожены. Никто не хочет снижать собственную обороноспособность», — отметил эксперт.
По мнению Красноперова, складывается впечатление, что тема передачи истребительной авиации ВСУ похожа на пиар-ход, главной задачей которого является демонстрация всеобщей поддержки Украины и того, на что идут деньги налогоплательщиков.
«Но как мы помним, все что попадает в зону СВО — уничтожается российскими войсками и техникой. Сначала были Javelin, потом пошли HIMARS, сейчас вот британские ракеты Storm Shadow и пресловутые F-16. Результата пока у Киева нет. Нужно понимать, что человек, который никогда в жизни не летал на F-16, сразу на нем в бой не пойдет, ему нужно освоить азы пилотирования, разбег и подъем, полет по кругу, и только потом, спустя продолжительное время они смогут более-менее летать. А тут сразу требуется крутить полный пилотаж, причем в условиях реального воздушного боя и противодействия средствам ПВО, уходить от ракет и так далее. А с нами Европа воевать лично не хочет, вот в бой и кидают неоперившихся украинских летчиков», — заключил собеседник ФАН.
Ранее военный эксперт Василий Кашин в интервью ФАН сообщал, что в конечном счете истребители все равно отправят Киеву, но они не смогут сильно изменить расклад на поле боя.