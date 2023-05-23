«Бросят в бой неоперившихся пилотов»: эксперт Красноперов о поставках Киеву нидерландских истребителей F-16

Ранее газета Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака сообщила, что первой страной, которая поставит истребители F-16 Киеву, могут стать Нидерланды. Накануне глава МИД страны Вопке Хукстра отмечал, что пилотов ВСУ в скором времени начнут обучать управлению указанными моделями самолетов.