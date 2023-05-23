Дания начала работу в Европейском оборонном агентстве

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Глава евродепломатии ЕС по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза сообщил, что Дания впервые примет участие в заседании управляющего совета. На нем Копенгаген поприветствуют как нового члена организации, указал он.
Боррель сообщил, что на заседании будут рассмотрены одиннадцать новых проектов программы оборонного партнерства Евросоюза. По его словам, они станут важным шагом в деле укрепления армий стран ЕС.
Ранее Боррель попросил власти европейских стран выделить 3,5 миллиарда евро для Украины. Об этом информирует «Царьград».