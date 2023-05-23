Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дания начала работу в Европейском оборонном агентстве

Политика
Дания начала работу в Европейском оборонном агентстве

Дания подключилась к работе Европейского оборонного агентства. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Глава евродепломатии ЕС по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза сообщил, что Дания впервые примет участие в заседании управляющего совета. На нем Копенгаген поприветствуют как нового члена организации, указал он.

Боррель сообщил, что на заседании будут рассмотрены одиннадцать новых проектов программы оборонного партнерства Евросоюза. По его словам, они станут важным шагом в деле укрепления армий стран ЕС.

Ранее Боррель попросил власти европейских стран выделить 3,5 миллиарда евро для Украины. Об этом информирует «Царьград».
Жозеп Боррель евросоюз европейское оборонное агентство
Военкоры ФАН