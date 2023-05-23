Фейки и звонки через What’s up: эксперт ОНФ по Москве Ткачева о методах ЦИПсО по запугиванию белгородцев

То, что произошло в Белгородской области как раз и является подтверждением моих слов. В целом можно выделить два направления, по которым работали спецы из ЦИПсО. Во-первых, это забивание информационного пространства пугающими вбросами и фейками в духе «все пропало»: якобы идет наступление на Белгород и ВСУ захватывают один за другим населенные пункты области. Данную информацию, призванную посеять панику среди населения, распространяли по вновь созданным и уже существующим группам в социальных сетях, чатах и Telegram-каналах. Для большей достоверности ее подкрепляли рассказами «свидетелей» и заранее смонтированными видеороликами якобы с места событий. Например, в СМИ разошлись фото якобы с последствиями боя и разбитым домом в Белгородской области. На самом же деле — это оказалось здание после обстрела в Запорожской области, фото было опубликовано днем ранее.