Фейки и звонки через What’s up: эксперт ОНФ по Москве Ткачева о методах ЦИПсО по запугиванию белгородцев

Проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области сопровождалось невиданной информационно-психологической атакой. На жителей региона вылили буквально ушат вбросов, рассказов «очевидцев», фейковых видео и фото, которые были призваны вызвать панику.
Эксперт регионального исполкома Народного фронта в городе Москве, журналист, политический обозреватель Валерия Ткачева на примере событий в Белгородской области рассказала о приемах, которые применяет украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) для нагнетания страха и раскачивания российского общества. В авторской колонке для ФАН она также перечислила цели информационной атаки, организованной противником.
Не дайте украинским провокаторам вселить в себя страх. Колонка Валерии Ткачевой
В понедельник, 22 мая, украинский ЦИПсО проявил доселе невиданную активность в «клепании» фейков и вбросов. Поводом стало проникновение диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область.
Им прекрасно известно, как только общество поддается панике, с этими людьми можно делать, что угодно. И обман, и вымогательство денег, и попадание в плен, и многое другое.
Именно поэтому я всегда говорю своим подписчикам сохранять спокойствие и критично относиться к «горячим» сообщениям в любой ситуации.
То, что произошло в Белгородской области как раз и является подтверждением моих слов. В целом можно выделить два направления, по которым работали спецы из ЦИПсО. Во-первых, это забивание информационного пространства пугающими вбросами и фейками в духе «все пропало»: якобы идет наступление на Белгород и ВСУ захватывают один за другим населенные пункты области. Данную информацию, призванную посеять панику среди населения, распространяли по вновь созданным и уже существующим группам в социальных сетях, чатах и Telegram-каналах. Для большей достоверности ее подкрепляли рассказами «свидетелей» и заранее смонтированными видеороликами якобы с места событий. Например, в СМИ разошлись фото якобы с последствиями боя и разбитым домом в Белгородской области. На самом же деле — это оказалось здание после обстрела в Запорожской области, фото было опубликовано днем ранее.
Массовой рассылкой и разгоном этих бредовых «новостей» не закончилось. Начались обзвоны жителей Белгорода с призывом к эвакуации, что нагнало еще большей жути и страха на людей. Примечательно, что звонки совершались через мессенджеры из Казахстана.
«Мне сейчас звонили с казахского номера, якобы эвакуация населения Белгорода срочно. Собирайте документы», – рассказывали свидетели.
У этих вбросов и провокаций было две цели — отвлечь украинцев от потери Бахмута и «расшатать» наш народ изнутри. Для этого враг проводит массированную информационную атаку.
Я советую своей аудитории не поднимать трубки от незнакомых номеров, тем более, если звонки поступают через What’s up, Viber и другие приложения. Поскольку в этом случае практически со 100% процентной вероятностью вам звонят мошенники. Причем это касается не только звонков с призывом к «эвакуации». К «заслугам» ЦИПсО можно смело прибавить и хищение средств с банковских карт (когда звонят якобы сотрудники банка или сотрудники МВД), и вымогательство денег за якобы попавшего в беду родственника.
В наши дни надо быть предельно осторожными в случае каких-то ЧП, доверять только официальным заявлениям от властей — не надо поддаваться панике, а в обычной жизни следить за личной информационной безопасностью.
Я убеждена, когда русские никого и ничего не боятся — они непобедимы. В ЦИПСО это понимают, поэтому и пытаются «выбить из колеи» людей. Так вот не дайте украинским провокаторам вселить в себя этот страх — спокойствие, только спокойствие. Всех переловим, всех перебьем.