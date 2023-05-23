Электронную визу в Россию могут запустить с 1 июля

Электронная туристическая виза в Россию должна заработать с 1 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Министр выступил на Российско-китайском бизнес-форуме. В ходе мероприятия он подчеркнул, что вопрос о возобновлении действия единой электронной визы уже прорабатывается. По словам Решетникова, документ позволит существенно упростить процессы получения разрешений на визиты в страну.
«МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года», — добавил глава Минэкономразвития России.
Россияне начали в два раза чаще совершать поездки в Иран по сравнению с допандемийным 2019 годом. Об этом ранее сообщила Ассоциация туроператоров РФ, сославшись на данные пограничной службы ФСБ.