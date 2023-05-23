Электронную визу в Россию могут запустить с 1 июля

Министр выступил на Российско-китайском бизнес-форуме. В ходе мероприятия он подчеркнул, что вопрос о возобновлении действия единой электронной визы уже прорабатывается. По словам Решетникова, документ позволит существенно упростить процессы получения разрешений на визиты в страну.