Марокко занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине

Рабат, 23 мая. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил о нейтральной позиции страны по кризису на Украине, пишут арабские СМИ.
Глава МИД выразил обеспокоенность конфликтом в Киеве и его влиянием на региональную безопасность и стабильность, которая несет негативные экономические последствия, в том числе для Королевства.
«Марокко ни в коем случае не является стороной конфликта на Украине. Мы поддерживаем хорошие отношения как с ней, так и с Россией и настаиваем на мирном разрешении ситуации», — пояснил Бурита.
Ранее стало известно, что Королевство выделило 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией в стране, выпустив соответствующий указ.