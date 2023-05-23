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Марокко занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине

Весь мир
Марокко занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине

Рабат, 23 мая. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил о нейтральной позиции страны по кризису на Украине, пишут арабские СМИ.

Глава МИД выразил обеспокоенность конфликтом в Киеве и его влиянием на региональную безопасность и стабильность, которая несет негативные экономические последствия, в том числе для Королевства.

«Марокко ни в коем случае не является стороной конфликта на Украине. Мы поддерживаем хорошие отношения как с ней, так и с Россией и настаиваем на мирном разрешении ситуации», — пояснил Бурита.

Ранее стало известно, что Королевство выделило 10 млрд дирхамов на борьбу с инфляцией в стране, выпустив соответствующий указ.
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