В Петербурге пациент травмпункта угрожал совершить теракт

В дежурную часть 22 мая поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что в помещении травматологического пункта сидит мужчина и говорит, что у него с собой имеется взрывное устройство. И если он нажмет на кнопку, находящиеся рядом люди погибнут.