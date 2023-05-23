В Петербурге пациент травмпункта угрожал совершить теракт

В Санкт-Петербурге пациент травмпункта при СПБГМУ им. Павлова угрожал совершить террористический акт. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
В дежурную часть 22 мая поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что в помещении травматологического пункта сидит мужчина и говорит, что у него с собой имеется взрывное устройство. И если он нажмет на кнопку, находящиеся рядом люди погибнут.
Прибывшие на место правоохранители задержали неработающего мужчину 1982 года рождения. Взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В отношении злоумышленника составлен административный протокол.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее задержанный уже отвечал перед законом по части первой статье 157 УК РФ.
Ранее треш‑стример из Нижнего Тагила избил собаку во время прямого эфира, сообщает РИАМО.