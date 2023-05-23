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Три села в Курской области остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Три села в Курской области остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Украинские боевики во вторник утром, 23 мая обстреляли село Гордеевка в Курской области. Об этом через личный Telegram-канал сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам политика, в результате атаки никто не пострадал. Однако в Кореневском районе были повреждены электрические сети, из-за чего сразу три населенных пункта оказались обесточены.

Речь идет о деревне Викторовка, а также селах Гордеевка и Троицкое. Согласно имеющейся информации, света лишились порядка 400 местных жителей.

«К восстановлению электроснабжения ремонтники приступят, как только представится возможность», — добавил Старовойт.

Также стало известно о повреждении грузовой машины и экскаватора. Транспортные средства участвовали в работах по укреплению государственной границы.

До этого в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В небе над административным центром региона и населенными пунктами в Белгородском районе были нейтрализованы беспилотники.
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