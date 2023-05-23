Reuters: Raiffeisen Bank пытается вывести из периметра группы российскую «дочку» из-за давления

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International активизировала свои усилия по выводу из состава организации свою российскую дочернюю компанию из-за возрастающего давления. Об этом сообщило агентство Reuters.
Издание отмечает, что, несмотря на все усилия, RBI не смогла найти покупателя для своей российской части бизнеса. В связи с этим планируется выделить Raiffeisen в РФ в отдельную структуру.
В случае успешной реализации данных планов, в Вене будет зарегистрирована новая компания, владельцами которой станут текущие держатели ценных бумаг. Однако данную компанию необходимо будет признать полностью независимой.
Ранее RBI уже сократила корреспондентские отношения с банками некоторых стран СНГ. В организации сообщили, что регулярно пересматривают свою деятельность.