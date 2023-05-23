Французский историк Хеннингер: «Россия перемалывает украинскую армию»

Свои размышления Лоран Хеннингер финализирует следующей мыслью: «История нам подсказывает, что русские часто начинают свои войны очень плохо, и мы не можем не признать, что это так: будь то Великая отечественная война 1941 года или Афганская война 1979 года. Но они очень быстро учатся на своих ошибках, приспосабливаются, и конечный результат не всегда оказывается таким, какого изначально ожидали их враги... ». По его мнению, причина в том, «что у русских все еще есть подход и понимание игры «вдолгую», которого больше нет у жителей Запада».