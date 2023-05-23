Французский историк Хеннингер: «Россия перемалывает украинскую армию»

Издание Le Dialoge опубликовало аналитические заметки и интервью французского военного историка Лорана Хеннингера, посвященные конфликту вокруг Украины. Эксперт считает, что «Россия перемалывает украинскую армию, истощая ее боеприпасы и обстреливая рубежи».
Лоран Хеннингер — военный историк, бывший научный сотрудник Института стратегических исследований военного училища и член редакционной коллегии «Война и история», автор книги «Понимание войны». Хеннингер также является автором аналитических заметок, касающихся конфликта вокруг Украины.
В частности, относительно самого конфликта и роли Киева Хеннингер заявляет следующее: «Современная Украина — лишь инструмент в опосредованной войне Запада против России». Фактически, по словам историка, в этих боевых действиях «Украина — пушечное мясо Запада» в рамках американской стратегии, которая сегодня четко сформулирована и направлена на ослабление России. Хеннингер приводит данные, согласно которым более 100 тысяч украинцев уже погибли во время конфликта.
Чтобы объяснить психологический аспект конфликта и ментальные составляющие русского народа, историк упоминает, что Владимир Путин уделяет особое внимание победе России во Второй мировой войне и обращается к исторической памяти россиян, потерявших десятки миллионов жизней в крупнейшем военном конфликте в истории человечества.
«Путин серьезно относится к этому историческому событию. Мы наблюдаем это в России уже много лет. В частности, мы видим парады Бессмертного полка, когда тысячи людей ежегодно выходят на улицы с Георгиевским флагом, лентой, красным флагом, портретами Ленина (Владимира Ленина. — Прим. ФАН) или Сталина (Иосифа Сталина. — Прим. ФАН). Но самое главное — с черно-белыми портретами родственников, погибших на этой войне. С портретами отцов, дедов, прадедов», — уточнил эксперт.
Размышляя о вкладе России во Вторую мировую войну, Лоран Хеннингер также напоминает, что население Западной Украины было в подавляющем большинстве пронацистски настроено, воспринимая фашистскую армию как освободителей:
«Это правда, что были жители Западной Украины, которые поддерживали нацистскую армию и в начале войны приветствовали немцев с цветами. А еще они организовывали подношение хлебом и солью, традиционное для восточноевропейского крестьянства, приветствуя нацистов как освободителей».
Историк считает, что начало специальной военной операции было оправдано угрозами, исходящими с Украины: возможным присутствием сил НАТО, нападениями на русскоязычное и русофильское население страны. По его словам, легко понять, что Россия имела право на самооборону.
«Украина стремится в НАТО. То есть танки, бронетанковые дивизии НАТО будут находиться в 300 км к югу от Москвы, где кроме равнин нет ничего. А как насчет ядерных ракет, которые могут поразить Москву с территории Украины менее чем за 5 минут? Это было бы неприемлемо. Путин не хотел "отвоевания Украины", потому что Западная Украина все равно бы его не приняла, поскольку до 1914 года она была не российской, а австро-венгерской. Путин хочет воссоединить исконно российские территории. Он хотел вернуть Крым, это точно. И Донбасс хотел вернуть, потому что был уверен, что люди Донбасса тоже этого ждут», — заявил Хеннингер.
Свои размышления Лоран Хеннингер финализирует следующей мыслью: «История нам подсказывает, что русские часто начинают свои войны очень плохо, и мы не можем не признать, что это так: будь то Великая отечественная война 1941 года или Афганская война 1979 года. Но они очень быстро учатся на своих ошибках, приспосабливаются, и конечный результат не всегда оказывается таким, какого изначально ожидали их враги... ». По его мнению, причина в том, «что у русских все еще есть подход и понимание игры «вдолгую», которого больше нет у жителей Запада».
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