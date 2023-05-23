ВСУ обстреляли левобережье Херсонской области

Левый берег Херсонской области подвергся артиллерийскому обстрелу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает администрация Новой Каховки в своем Telegram-канале.
В заявлении говорится, что ВСУ продолжают террор гражданский инфраструктуры левого левобережья Херсонщины. За прошедшие сутки под обстрелы ствольной артиллерией попали Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Днепряны, Первомаевка, Голая Пристань, Саги, Корсунка, Песчановка, Алешки, Сергеевка, Подстепное.
В течение ночи украинские военные продолжили обстрелы, выпустив 26 снарядов из ствольной артиллерии. Всего минувшим днем ВСУ выпустили их в размере 81 штук.
На прошлой неделе украинские боевики обстреляли город Энергодар и его мирных жителей. Об этом информирует «Царьград».