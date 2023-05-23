Китайские ученые создали нанороботы, которые лечат осложнения диабета и рака

Ученые китайского Харбинского технологического института (HIT) создали нанороботы, которые способны доставить лекарства в любую точку человеческого тела, пишет Planet Today.
Созданные нанороботы, по словам ученых, смогут доставить лекарства в необходимые клетки организма — от головного мозга до яичников. Таким способом можно будет вылечить раковые опухоли.
Кроме того, данный метод позволит избавить человека от инфаркта и диабета. Нанороботы перемещают стволовые клетки в пораженные участки сердца и поджелудочной железы, тем самым вылечив болезни.
Эксперты уточнили, почему данный метод позволит эффективно лечить разные недуги. Погибшие клетки можно восстановить исключительно за счет стволовых. Они помогут, только если будут доставлены в нужное место с максимальной точностью.
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