Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков на F-16

Подготовка украинских пилотов управлению истребителями F-16 уже началась, более того Украина в скором времени получит сами самолеты. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Дипломат сообщил, что ряд стран Европы уже проводит подготовку украинских пилотов. Среди данных государств есть и Польша.
«Ряд стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16», — заявил Боррель.
Ранее президент США Джо Байден высказался о роли истребителей F-16 в контрнаступлении Украины. Глава Белого Дома не ожидает увидеть данные самолеты в рамках ожидаемых наступательных действий ВСУ, пишет «Царьград».