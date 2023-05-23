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Мишустин заявил, что Россия успешно противостоит санкционному давлению Запада

Политика
Мишустин заявил, что Россия успешно противостоит санкционному давлению Запада

Санкции не помешали России продолжать свое развитие, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на площадке форума в Шанхае.

Он напомнил о рекордном количестве западных санкций, под которые попали многие сектора российской экономики. Страны Запада планировали, что экономическая система России рухнет под таким давлением, рассказал глава правительства.

«Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем свое поступательное развитие», — подчеркнул Мишустин.

Ранее Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик по данным Всемирного банка. Как писало издание «Ридус», РФ заняла восьмое место в этом рейтинге.
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