Беларусь получила приглашение на саммит «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Москва, 23 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Республика Беларусь (РБ) приглашена на саммит «Россия — Африка», который пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее состоялись переговоры, в рамках которых стороны договорились расширять сотрудничество в области интеграционных структур. А также обсудили перспективы развития отношений РБ, РФ и Союзного государства со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Представители власти подвели итоги заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лавров уведомил главу МИД РБ Сергея Алейника, что РФ активно работает над получением Беларусью полноправного членства в ШОС.
Ранее министр обороны РБ Виктор Хренин и министр обороны Зимбабве по делам ветеранов войны Оппа Мучингури-Кашири обговорили перспективы сотрудничества. Чиновники оценили состояние военного партнерства и наметили этапы его укрепления на полях Международной выставки вооружений и оборонных технологий MILEX 2023.