Беларусь получила приглашение на саммит «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге

Ранее состоялись переговоры, в рамках которых стороны договорились расширять сотрудничество в области интеграционных структур. А также обсудили перспективы развития отношений РБ, РФ и Союзного государства со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.