Нутрициолог Свиридова рассказала, как питаться для сохранения бодрости

Правильные гастрономические привычки в течение дня могут подарить заряд бодрости. Об этом заявила нутрициолог Елена Свиридова. Она объяснила, как избежать усталости днем.
По мнению специалиста, в течение рабочего дня нужно радовать себя вкусными перекусами. Например, батончиком, сухофруктами или чаем. Это помогает повысить мотивацию.
Помимо этого, важно есть небольшими порциями, приводит совет эксперта издание Lenta.ru. От привычки жевать жвачку лучше отказаться. Таким образом человек только обманывает организм. Желудочный сок не получает пищу, поэтому негативно действует на слизистую.
Не стоит забывать и о завтраке. Даже если голода нет, нужно перекусить. Например, йогуртом с фруктами.
Ранее диетолог Антонина Музыченко развенчала главные мифы о правильном питании. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», она назвала овсянку не такой полезной, как все думают.