Разрушительный тайфун «Мавар» надвигается на остров Гуам в Тихом океане

Жителей тихоокеанского острова Гуам призвали подготовиться к удару тайфуна «Мавар». О природном катаклизме людей предупредило местное метеорологическое бюро.
Как стало известно, надвигающаяся буря может оказаться самой разрушительной за всю новейшую историю региона. В связи с этим специалисты посоветовали гражданам укрыться в убежищах и соблюдать осторожность.
«Тайфун "Мавар" движется на север, над островом Гуам ожидается его усиление до четвертой категории со скоростью ветра до 65 м/с», — указано в сообщении.
В понедельник, 22 мая, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло очередное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали в районе города Гексун.