Кампанию по летнему трудоустройству подростков запустили в Кузбассе

Новый проект позволит трудоустроиться летом почти половине подростков Кузбасса. Так, в прошлом году работу нашли больше 17 000 юношей и девушек, в текущем году им будет предложено еще больше вакансий. Это существенная финансовая помощь, в особенности для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Для каждого юного кузбассовца это еще и реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущую профессию, получить новые знания и навыки, отметил кемеровский губернатор.