Кампанию по летнему трудоустройству подростков запустили в Кузбассе

Власти Кузбасса начали кампанию по трудоустройству подростков на время летних каникул. Для этого в региональном министерстве труда и занятости населения разработали проект по трудоустройству старших школьников #ТрудовойДесант.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», согласно указу главы Кемеровской области Сергея Цивилева, временными рабочими местами в разных сферах деятельности нужно обеспечить не меньше 40% несовершеннолетних жителей региона в возрасте от 14 до 17 лет.
Новый проект позволит трудоустроиться летом почти половине подростков Кузбасса. Так, в прошлом году работу нашли больше 17 000 юношей и девушек, в текущем году им будет предложено еще больше вакансий. Это существенная финансовая помощь, в особенности для многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Для каждого юного кузбассовца это еще и реальный шанс почувствовать себя самостоятельными, выбрать будущую профессию, получить новые знания и навыки, отметил кемеровский губернатор.