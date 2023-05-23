Ляйсан Утяшева рассказала, как изменился ее характер в браке с Павлом Волей

Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась, какие изменения произошли в ее характере в браке с шоуменом Павлом Волей. Ее слова приводит Psyсhologies.
Утяшева рассказала, что после замужества стала более мягкой и женственной. Научилась обращаться за помощью к супругу, например, покормить ребенка ночью, когда хотелось поспать. И Воля с удовольствием помогал жене.
«Теперь я не воин, а девушка, я позволила себе ею стать», — призналась звезда.
По словам спортсменки, Павел — лучший психолог. Она с трудом переживала гибель матери в 2012 году, а муж поддержал ее: был рядом, держал за руку и был опорой. Тогда телеведущая почувствовала, что он очень ее любит.
В 2012 году Павел Воля и Ляйсан Утяшева официально связали себя узами брака. Супруги воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию.
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