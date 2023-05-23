Глава Минобрнауки Фальков ознакомился с работой учебно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем в ВГТУ

Ранее Фальков заявил, что более 600 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов на будущий учебный год. Министр науки и высшего образования также назвал заслуженным и логичным предоставление участникам спецоперации и их детям льгот при приеме в вузы.