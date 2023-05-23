Глава Минобрнауки Фальков ознакомился с работой учебно-производственного комплекса беспилотных авиационных систем в ВГТУ

Во время рабочего визита в Воронежскую область глава Минобрнауки России Валерий Фальков приехал в Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), где посетил новый корпус университета, открытый в 2021 году.
В новом шестиэтажном здании, построенном с применением самых современных технологий, для студентов оборудованы лекционные аудитории, современные лаборатории, «Точка кипения», пространства для коллективной и индивидуальной работы студентов.
В новом здании расположился учебно-производственный комплекс беспилотных авиационных систем на базе ВГТУ.
Основные задачи комплекса:
— подготовка кадров, обеспечивающих развитие компетенций в области научных исследований, проектирования, технологической и производственной реализации беспилотных авиационных систем;
— новые технологии и научные исследования в области беспилотных авиационных систем;
— импортозамещение компонентной базы для «беспилотников»;
— опытное производство и сопровождение серийного производства.
В настоящее время вузом разработаны «беспилотники» мультироторного типа: легкий FPV (грузоподъемностью до 2 кг), средний FPV (грузоподъемностью до 4 кг).
По итогам осмотра глава Минобрнауки России отметил, что в вузе налажена очень хорошая кооперация с промышленными предприятиями, похвалил наработки вуза. По его словам, эту работу важно развивать и дальше.
Коллектив ВГТУ вошел в рабочую группу Минобрнауки России по реализации федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Напомним, в апреле 2023 года президент России Владимир Путин провел совещание по развитию беспилотной авиации.
Ранее Фальков заявил, что более 600 тыс. бюджетных мест предусмотрено для абитуриентов на будущий учебный год. Министр науки и высшего образования также назвал заслуженным и логичным предоставление участникам спецоперации и их детям льгот при приеме в вузы.