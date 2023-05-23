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Верховный суд ДНР дал пожизненный срок боевику «Азова»

Происшествия
Верховный суд ДНР дал пожизненный срок боевику «Азова»

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика «Азова»✱ (запрещенная в России террористическая организация) к пожизненному сроку. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Злоумышленник признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве. Украинского боевика судили за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.

«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции Воронежа ранее задержали уроженца Украины, который через соцсети собирал деньги на покупку пикапа для «Азова»✱. Он также публиковал посты с националистической тематикой.

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