Верховный суд ДНР дал пожизненный срок боевику «Азова»

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил боевика «Азова»✱ (запрещенная в России террористическая организация) к пожизненному сроку. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
Злоумышленник признан виновным применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве. Украинского боевика судили за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.
«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции Воронежа ранее задержали уроженца Украины, который через соцсети собирал деньги на покупку пикапа для «Азова»✱. Он также публиковал посты с националистической тематикой.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация