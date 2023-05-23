В Марий Эл за апрель по программе «Пушкинская карта» приобретено почти 13 тысяч билетов

За апрель месяц в Республике Марий Эл по программе «Пушкинская карта» было приобретено 12 933 билета. Наибольшее количество покупалось для похода в театры — более 4,8 тысячи.
Около 4,5 тысячи билетов приобретались во дворцы культуры и клубы, а также около 1,3 тысячи - в музеи и галереи, сообщает информационное агентство «МедиаПоток».
Лидерами по реализации билетов в апреле стали Марийский театр юного зрителя, Марийская государственная филармония имени Якова Эшпая, Центр популяризации астрономических и естественных наук «Горизонт», Марийский государственный театр оперы и балета имени Э. Сапаева, а также Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства культуры Республики Марий Эл.