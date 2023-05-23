Французский шпион Хуан Реми Киньоло сбежал из ЦАР и скрылся от правосудия

Банги, 23 мая. Гражданин Франции Хуан Реми Киньоло, который обвиняется в шпионаже и незаконном хранении оружия, сбежал от правосудия ЦАР под предлогом тяжелой болезни.
Его адвокаты передали суду медицинское заключение, подписанное врачом посольства бывшей метрополии в республике. Согласно документу, мужчина якобы нуждался в помощи специалистов, из-за чего был срочно эвакуирован на родину.
Ранее шпион неоднократно избегал суда. Он несколько раз пропускал заседания, ссылаясь на плохое самочувствие, а также морил себя голодом, чтобы избежать ответственности за многочисленные преступления, совершенные на территории ЦАР.
Прокуратура настаивала на заочном вынесении приговора ввиду неоднократной неявки обвиняемого, однако француз вовремя предоставил все необходимые медицинские документы. Многие уверены, что эта ситуация нарушает законы ЦАР и иллюстрирует очередную попытку Пятой республики скрыть факт вмешательства во внутренние дела государства.
В июне 2021 года генеральный прокурор ЦАР Эрик Дидье обвинил Киньоло в шпионаже в пользу Парижа. При обыске полиция обнаружила у мужчины оружие, боеприпасы и крупную сумму денег. Следствие выдвинуло предположение, что он поддерживал связь с боевиками конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).